Destiny's Childi laulja Kelly Rowland sai teise lapse emaks: poiss sündis väga erilisel päeval

Kümne päeva vanusel Noah'l on ka juba oma Instagrami lehekülg, millest tema ema tahab portreteerida lapse kasvu ja arengut. Sinna on juba lisatud ka esimene pilt, millel on ligi kaks tuhat jälgijat. Aktiivse naisena jätkas Kelly Rowland enda treeningrežiimi kuni päevani enne, kui ta sünnitas.

Kelly, kes sai tuntuks Destiny's Childi koosseisus, teatas rasedusest eelmise aasta oktoobris, kui ta oli viiendat kuud rase. Ta tunnistas ajakirjale "Women's Health", et just koroonaviirusest tingitud karantiin oli see, mis veenis teda ja abikaasat teist last saama.