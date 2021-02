KLÕPS | Kaalu kaotanud Marju Karin näitas uut vormi bikiinides

Mõned nädalad tagasi tähistas Marju kolmandat aastapäeva oma kallima Maunoga, kes on naisest lausa 16 aastat noorem. "Olen aus, see on väsitav... Väga... Iga hommik kohvi voodisse, kallistused kutsikapilk silmades, järjepidevus ja austus, pahandusi saab harva. Lootus, et on raha pärast, hakkab ka kustuma. Tekkinud on stabiilsus ja rahu. Ma ei tea kaua me niimoodi vastu peame," kirjeldas Marju oma suhet.