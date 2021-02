Meghan käis salaja oma poja sünnitunnistust muutmas: kas põhjus peitub tema kiindumuses printsess Dianasse?

Kui algselt oli sünnitunnistusel kirjas endise näitlejatari täisnimi ehk Rachel Meghan Markle, siis hertsoginna lasi hiljem oma eesnimed dokumendilt kustutada. Selle asemel kirjutati sinna Her Royal Highness the Duchess of Sussex ehk Tema Kuninglik Kõrgus Sussexi hertsoginna. Aasta tagasi loobusid Meghan ja tema printsis abikaasa Harry kuninglike kõrgeaususte tiitlitest, kuid ei ole teada, kas ka Archie sünnitunnistust seetõttu uuesti muutma hakati.