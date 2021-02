Karm saatus! Beyonce'i nõbu leiti enda kodust tapetuna

Louisiana emakeelt kõnelnud DeRouen allkirjastas hiljuti lepingu Sony Musicuga, et avaldada oma uus kauamängiv. Tema soov oli pääseda välja oma superstaarist nõbu varjust.

"Kardone oli oma piirkonnas laialt tuntud kui Beyoncé nõbu, kuid viimastel aastatel on ta seda kuvandit oma muusikaliste tegevustega proovinud muutnud," seisab tema Spotify eluloos.

"See polnud isegi asi, mida ta inimestele mainiks," ütles Fyngermade Studio omanik Brian Mitchell KSAT-ile.

Väidetavalt on DeRouen seotud Beyonce'iga tema emapoolse vanaema Agnez Dereonin kaudu.

Sasha Skare tuvastati DeRoueni surmas kahtlustatavana pärast seda, kui laip leiti La Cantera Parkway 16700 kvartali The Towers'i kompleksist. Ametnikud viisid läbi hoolekandekontrolli pärast seda, kui nad said kõne ühelt naiselt, öeldes, et naine pole DeRouenist paar päeva midagi kuulnud.