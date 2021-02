Synne Valtri korgijoogi kogemusest: surusin oma küüned bändiliikme kätte ning ütlesin...

Üks saatejuhtidest toob välja ühe negatiivse kogemuse, mida Synne on pidanud läbi elama. Nimelt on talle enne lavale minekut pandud veepudelisse korgijooki.

"See oli üks selliseid õhtuid, mis jääb mul eluks ajaks meelde," lausub Valtri, kes ütleb, et on selles kordi rääkinud ka enda lapsele. "Isegi mina, kes ma olin täiskasvanud inimene, töötasin sellisel maastikul, langesin taolise asja ohvriks," tunnistab Synne.

"Igatahes ma olin niivõrd lohakas ning unustasin veepudeli lava taha ilma korgita. Järgmine hetk sai saatuslikuks see, et tulin lavale hakkasin vett jooma ning mõne hetke pärast oli heli kõrvust läinud ja ka pilt eest. Viimane asi, mis ma teha jõudsin, oli see, et surusin küüned oma bändiliikme kätte ning ütlesin, et nüüd on midagi väga halvasti," meenutab Valtri.

Synne ütleb, et teda toimetati teisele korrusele, viidi duši alla ning joodeti kolmeliitrise purgi seest vett. Seejärel läks mõni minuti mööda, mispeale koha juhataja ütles, et nüüd on kõik, pidu on peetud. "Ütlesin, et ei ole - tegin endale uue meigi ja läksin lavale, vaatasin kurja näoga rahva poole ja mõtlesin, et nii kergelt te minus ka ei pääse. Nii laulsingi kolmanda seti ka ära," lausub Valtri.