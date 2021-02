Dr Peep Pree ilukirurgia sõltuvusest: inimesed märkavad seda, mis on halvasti, ja mitte seda, mis on hästi

Ilukirurg dr Peep Pree (62) kliinik Tartus lööb oma lihtsusega tummaks. Sügavates oranžides toonides piinlikult puhtad ruumid neljakorruselises ridaelamu tüüpi hoones on planeeritud ringiratast nii, et ükski kliinikusse saabuja ei satuks teisega kokku. Sealsamas majas elab ka Peep ise abikaasa Endlaga. Ühendus kliinikuga käib 0-korrusel asuva käigu kaudu. See on nagu pisike salakäik, kuhu Endla ja Peep pausi ajal põikavad. Ka Peebu töökabineti väike uks on privaatne. Sealt võib kliiniku patsient lipsata märkamatult otse autosse, mille saab parkida väiksele platsile. Aastakümneid delikaatse elualaga seotud olnud Peep avaneb intervjuus nagu sisukas raamat – siiralt, ausalt ja piinlikkust tundmata.