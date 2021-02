VIDEO | Maailmakuulus reisivlogija külastas retrotrammiga Tondit: lõpuks olen jõudnud Nõukogude Eestisse!

Briti päritolu Benjamin Rich on oma tuntud juutuubi video poolest, kus ta armastab külastada just endise Nõukogude Liidu maid. Oma vlogikanalil on ta sattunud Eestisse ning soovib sõita retrotrammiga liini lõppu ehk Tondile. Soovitud välimusega trammi peab mees õige pikalt ootama, sest siiani sõidavad peatustesse ainult uued trammid.