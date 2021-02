KUULA | Prantsusmaad esindab Eurovisionil šansoonilaulja Barbara Pravi looga "Voilá"

Barbara Pravi valiti Eurovisionile 12 osaleja seast pärast seda, kui ta sai publiku ja žürii poolt enim hääli. Pravi on Serbia ja Iraani juurtega Prantsuse laulja ja laulukirjutaja. 27-aastasele ei ole võõras Eurovisiooni lauluvõistlus, täpsemalt juunioride Eurovisiooni lauluvõistlus. Ta kirjutas koos juunioride Eurovisiooni kaks viimast prantsusekeelset võistlust - Bim Bam Toi, mille esitas Carla ja J’imagine.

Barbara on kirjutanud lugusid ka kuulsatele Prantsuse lauljatele nagu Yannick Noah ja Chimène Badi. Tema lugu Voilà on sissejuhatus iseendale, kunstnikule, kes on pikka aega varju jäänud, paljastades oma emotsioonid ja ammutades inspiratsiooni šansoon-française ́i žanrist ning sellistest lauljatest nagu Jacques Brel ja Piaf.