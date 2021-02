Kahekordne poksi maailmameister Tyson Fury saab peagi kuuenda lapse

"Minu arvates on kõige olulisem minna tagasi rohujuure tasemele, sest mul on palju lapsi, viis last, ja on väga oluline, et nad teaksid raha väärtust. Minu jaoks on oluline, et nad oskaksid raha teenida. Kui nad näevad, et mina kulutan palju ning elan nagu filmistaar, siis nad õpivadki, et nii on õige viis elada," ütles poksija.