Viljandi linnavalitsus otsustas Jaak Joala kuju kinni katta

Linnavalitsuse otsus põhineb Jaak Joala lese Maire Joala palvel. „Tegin tänasel istungil sellise ettepaneku, kuna mingit selgust on vaja. Otsustasime, et seni, kuni pole selged kõik juriidilised küsimused seoses autoriõigustega, on mõistlik tulla Maire Joalale vastu ja kuju kinni katta," ütles Viljandi linnapea Madis Timpson Viljandi linnavalitsuse pressiteates.