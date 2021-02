Otsib suuremat? Lenna Kuurmaa pani mõnusa maasturi müüki

Sealt edasi viib link portaali Auto24 lehele, kus saab auto andmetega tutvuda. Tegu on Honda CR-V Executive Navi maasturiga, millel on 2.0 (114 kW) mootor, kütusena tarbib bensiini, see on automaatkäigukastiga ja neljaratta veoga.

Läbisõit on 85 000 kilomeetrit. Sõiduki esmane registreerimine toimus novembris 2017, mis tähendab, et aastas sõideti sellega natuke üle 21 000 kilomeetri.

Võrreldes eluga linnas on maaelu juures kõige suurem erinevus see, et üks täiskasvanutest peab natuke varem ärkama ja kõikidesse ahjudesse tule tegema. "Ega öö jooksul nii palju maha ei jahtu, aga natuke jahe on küll," ütles Lenna ja lisas, et lükatakse ka lund ja tuuakse puid, mida Lauri Mäesepp lõhkuda saab.