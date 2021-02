Brigitte Susanne Hunt avaldas kaalunumbri, millega ta oleks ideaalses bikiinifitness vormis

Raadiohääl Brigitte Susanne Hunt on mõned päevad fänne oma sotsiaalmeedias õrritanud salajase projektiga. Viimases videoblogis andis ta tugevaid vihjeid, mis see projekt on. Nimelt, käis ta eratreeneri ja kulturisti Ott Kiivikase vastuvõtul, et temalt saada nõuandeid kuidas saada bikiinifitness vormi.

"Mul on kolme nädala pärast tulemas salajane projekt, mis hõlmab seda, et ma pean olema tippvormis. Et veel õrritada, siis ma tahan järgmised kolm nädalat süüa ja treenida nagu ma valmistuksin bikiinifitnessiks," avaldas Brigitte.

Raadiohääl käis Ott Kiivikase juures, kuna autoskandaali järel, kus Brigittel tekkis tüli Mercedese esindusega, lepiti kokku, et kui Brigitte ostab endale Kiivikase kombel Volkswageni, siis teeb Kiivikas talle trenni. Nii ka läks.

Blogis jagaski Kiivikas nõuandeid, kuidas ja mida võiks teha. Kõik jutt oli loomulikult üldine, sest treening ja toitumine on individuaalne ning sellest lähtuvalt tuleb teha ka valikud.