Bernie Sandersi ootamatult kuulsaks saanud istumisasend tõi heategevusele ligi kaks miljonit dollarit

Juba samal päeval tekkisid esimesed naljad ja meemid Bernie Sanders kohta. Küll istus ta Forrest Gumpi kõrval pargipingil või hoopis daamidega "Kullakesed". Meme muutus lausa nii suureks, et Bernie Sanders otsustas sellega midagi head teha. Ta otsustas kujutise panna särkidele ning muule fänninännile, et nende müügist heategevuseks raha teenida, vahendas NBC.

Sõltumatu senaator teatas möödunud kolmapäeval, et viimase viie päevaga on fänninänni müüdud 1,8 miljoni dollari eest. Kogu raha läheb tema koduosariigis Vermontis asuvale heategevusorganisatsioonile.

"Mina ja Jane olime üllatunud loovuse üle, mida inimesed on viimase nädala jooksul näidanud ning meil on hea meel, et me saame minu internterikuulsust ära kasutada abi vajavate Vermonti elanike aitamiseks," ütles Sanders tehtud avalduses.