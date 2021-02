Allikas: Elizabeth II ei kavatse troonist loobuda

Kõik spekulatsioonid selle kohta, et kuninganna loobub troonist ning lubab oma pojal ja pärijal prints Charlesil monarhiks saada, ei vasta tõele. Kuningakojale lähedalt seisev inimene on öelnud, et kuninganna siiani valmis teenima.

"Ei tema füüsiline ega vaimne tervis ei ole halvenenud," ütleb kuningakojale lähedane inimene. Monarhi lähedane allikas lisab, et temaga kõik hästi ja ta on heas tujus.

Kui kuninganna Elizabeth on jätkanud koronaviiruse pandeemia keskel videokoosolekute ja Windsori lossi väikesemahuliste sidemete kaudu, ütleb siseringi inimene: "Kõrgeaususe elu lõpu hilistel aastatel tuleb talle kindlasti kasuks see, et tema kalender pole täielikult täidetud avalike üritustega."

Muuhulgas on lähiallikas lisanud, et võib-olla on praegune aeg ainus kerge puhkus, mis ta kogu elu on üldse saanud.

Väited, et kuninganna Elizabeth kavatseb tagasi astuda ja anda oma troon prints Charlesile kuningaks, hakkasid levima pärast Robert Jobsoni 2018. aasta sügisel Walesi printsi eluloo avaldamist.