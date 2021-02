Noorkirjanik Synne Valtri Marju Karinile: sul on hea raamat, aga nüüd tuli parem kahjuks

"Ma ei ole vist suutnud seda raamatut kirjutada nii läbimõeldult, kui ma oleks pidevalt laval olnud," märgib Valtri, millele lisab Jesper Parve, et tänu koroonaperioodile on see raamat saanud natuke sügavam ja läbimõeldum.

"Miks te mingisugust sügavust otsite pidevalt taga?," ütleb seepeale Karin vahele. "Kui keegi ütleb, et see raamat on nii sügav, siis tavaliselt ta ei saanud mitte midagi sellest raamatust aru," lisab Marju, lisades et Jesper tegi temaga kirjutamise ajal igasugu trikke, kiites Synne silmi ja kirjutamisoskust.