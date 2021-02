Tšellist Silvia Ilves jätkab pooleli jäänud kooliteed: õppejõud küsis, kas olen eksinud

"Uus nädal tõi minuni taaskord pooleli jäetud tee! On fakt, et olen aastast 2010 Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia tudeng, kes on lihtsalt akadeemilisel puhkusel laste tõttu olnud 10 aastat," selgitas Silvia sotsiaalmeedias, miks tal kool lõpetamata jäänud.