Liis Lemsalu haaras seksika meeslaulja punti ja annavad koos ühise singli välja

Ühislugu, mille muusika ja sõnade autoriteks on samuti Liis ja Stefan, saab hetkel stuudios viimast lihvi, kuid pala parim pealkiri on veel arutlusel.

Lugu ilmub küll veel hilistalvel, kuid viib mõtted juba kusagile soojale maale ja sisendab lootust, et suvi ei ole enam kaugel. Artistidel tuli mõte ühine lugu teha sügisel ning juba esimene katse koos muusikat kirjutada lõppes kindla veendumusega see ka päriselt teoks teha.

Liis Lemsalul on Stefani suunal vaid kiidusõnu: "Stefan on üks ääretult andekas laulukirjutaja, kellega koos loo kirjutamise protsess läks väga kiiresti. Temas on väga palju talenti ja mul on suur heameel, et me saame koos muusikaliselt miskit teha."