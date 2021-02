Koroonavaludes kannatav Rannamaja-Ada teab täpselt, kust ta viiruse külge sai: väike apsakas oli kahjuks kõik, mis vaja oli

Tõsieluseriaalist " Rannamaja " tuntuks saanud Ada-Marie Nelke tunnistas mõned päevad tagasi, et ta on nakatunud koroonaviirusesse. Kui paljud inimesed põevad antud viiruse läbi ilma raskemate sümptomiteta, siis 25-aastane suunamudija tunnistab, et teda kimbutavad liigese- ja lihasvalud ning vaikselt hakkavad kaduma ka haistmis- ja maitsmismeeled.