Eurovision jääb vahele? Kultuuri Solidaarsuse Fond palub Euroopa Ringhäälingute Liidul lõpetada koostöö Valgevenega

2020. aasta augustis tulid tuhanded inimesed üle Valgevene protestima riigi üldvalimiste tulemuste vastu ja nõudsid riigis muudatusi. Valgevenes on olnud protestide tõttu segased ajad juba paar kuud, millest suur osa on suunatud Valgevene rahvusringhäälingule BTRC.

Selleks, et riik saaks osaleda Eurovisionil, peab riigi üks ringhäälinguorganisatsioonidest olema Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) täisliige. Ainus erand on Austraalia SBS.

Protestijad nõuavad, et EBU eemaldaks BTRC Eurovisionilt. Hiljuti teatas The Belarusian Telegraph, et Valgevene Kultuuri Solidaarsuse Fond (BCSF) on palunud EBU-l eemaldada BTRC liikmelisuse. Kui seda ka tehtaks, ei saaks BTRC osaleda enam Eurovisioni lauluvõistlusel.