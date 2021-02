VIDEOINTERVJUU | Kalle Sepp ja Synne Valtri otse-eetri debüüdist: mõte jooksis kinni ning ajataju kadus täielikult

Kroonika käis Synne Valtrile ja Kalle Sepale kaasa elamas, kui nad valmistusid esimeseks otse-eetriks jutusaate Duubel juhtidena. Saame teada kui suur on suure lavakogemusega esinejate eetrinärv, millised olid peamised apsakad ning kes oleks Synne ja Kalle unistuste intervjueeritav.

"Saab paremini," tunnistab Synne pärast esimest saadet, mispeale Kalle lisab omaltpoolt: "Vähe keeruline on, sest aega ei taju üldse. See kuueminutiline intervjuu läheb nii kiiresti. Ja kui keegi ütleb sulle äkki kõrva, et aega on 30 sekundit, siis tekib väike ehmatus."