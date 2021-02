Johann Urbist Evelin Võigemastini ehk Eesti näitlejad, kes on kaasa teinud rahvusvahelistes tele- ja filmiprojektides

Eesti on küll väike, aga siit on pärit suur hulk näitlejaid, kellel on olnud võimalus mängida mõnes rahvusvahelises filmis või reklaamis. Nii mõnelgi korral on võtted kodukamaral toimunud, teistel kordadel on meie näitlejad pika teekonna ise ette võtnud.

Aastate jooksul on väikestest kodumaisetest näitlejahakatistest saanud suured staarid Eestis või on laineid löönud populaarsetes sarjades ning sadu miljoneid teeninud filmides. Eks ikka too naeratuse näole, kui ekraanil oma inimese ära tunneb.

Loe edasi, kes sellesse eliitseltskonda kuuluvad.