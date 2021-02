Poliitik Alexandria Ocasio-Cortez: olen seksuaalse rünnaku ohver

Alexandria Ocasio-Cortez, tuntud ka initsiaalide AOC poolest, sõnas, et 6. jaanuaril toimunud Kapitooliumi rünnak tõi temas esile trauma, mida ta seksuaalse rünnaku järel koges, kirjutas TMZ.

"Olen seksuaalses rünnakus ellujääja, ja ma ei ole seda paljudele inimestele rääkinud," tegi AOC esmaspäeval üllatusliku avalduse. Ta tegi seda, et pakkuda konteksti sellele, mida ta praegu läbi elab.

Kongressiliige rääkis pidevalt kulmineeruvatest traumadest ja sellest, kui raske on nendest iga järgmise järel üle olla. Ning 6. jaanuaril toimunud Kapitooliumi rünnak tõi esile tema jaoks mitmed valusad mälestused.

AOC kritiseeris ka mitmeid vabariiklasid, kes on avalikult öelnud, et inimesed peaksid Kapitooliumi sissemurdmise unustama või sellest edasi liikuma, sama "relv", mida seksuaalkiskjad oma ohvrite peal kasutavad.

Poliitik tunnistas, et ta oleks Kapitooliumi evakueerimise ajal peaaegu surnud ja seda väga spetsiifilisel viisil. Esmaspäeval antud intervjuu ajal andis ta selle kohta rohkem detaile, meenutades, et kui ta sissetungi ajal end ühe ukse taha peitis, siis kuulis kedagi korduvalt hõikamas "kus ta on?!"