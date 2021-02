Helen Randmets Eesti Laulule pääsemisest: ma nutsin, kui mu pilt ekraanile ilmus

"Ma ei uskunudki, et isegi see kord saan. See kõik tuli väga suure üllatusena. Ma nutsin 20 minutit, kui mu pilt ekraanile ilmus," meenutas Helen "Terevisioonis" õhtut, kui Eesti Laul 2021 poolfinalistid välja kuulutati ja ka tema nende hulgas oli. "See on väga suur unistuse täitumine."