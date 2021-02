Pääru Oja uue Netflixi sarja võtteplatsil toimunust: ei ole väga glamuurne

Pääru Oja ütles Raadio 2 hommikuprogrammis, et sarja tegemine väga glamuurne pole. "Teleseriaale vaadata on väga palju mõnusam kui neid teha," rääkis Oja. "Hommikul vara telgis keegi paneb sulle mingit külma möga näkku, see pole väga glamuurne."

Sarja stsenaristiks ning eestvedajad on Jeb Stuart, kes on kirjutanud "Visa Hinge" esimese filmi ning "Another 48 hours", mille peaosas on Eddie Murphy.