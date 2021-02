KLÕPS | Elvise tütar Lisa Marie Presley näitas haruldast pilti oma kaksikutest

Lisa Marie Presley tähistas esmaspäeval oma 53. sünnipäeva, mida tähistas koos oma perega. Instagrami postitatud pildil tänabki Elvise ja Priscilla Presley tütar kõiki õnnesoovide eest ning täna õnne, et tal on kolm imelist last.

Lisa Marie on Elvise ja Priscilla ainus tütar ning oma isa varanduse ainus pärija. Sarnaselt isale on ka tema muusikamaailmas kätt proovinud, andes välja ka kolm albumit. Ta on olnud abielus neli korda, seal hulgas Michael Jacksoni ning Nicholas Cage'ga. Tema neljas abikaasa, muusikaprodutsent Michael Lockwood on Lisa kaksikute isa.