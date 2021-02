Mark-Paul Gosselaar läbisaamisest vähki surnud Dustin Diamondiga: omavahelised suhted lihtsalt lagunevad

"Alati on raske, kui keegi sureb. Ja ma usun, et see on veel raske, kui see inimene on keegi, keda sa tunned, ja Dustini vanune," sõnas Gosselaar Tamron Hallile antud intervjuus 44-aastase näitleja kohta.

"See oli vaid mõne nädala eest, mil me kuulsime tema diagnoosist, ja see, et kõik juhtus nii kiiresti, on šokeeriv," lisas "Päästja koolikellas" Zack Morrist mänginud näitleja.

"Mina ja teised sarja näitleja saame kokku ning räägime üheskoos oma tunnetest, aga jah, see kõik juhtus nii kiiresti ja me oleme sellest kõik veel šokeeritud."

Kui intervjueerija Hall mainis, et kõik peale Diamondi mängisid "Päästja koolikella" uusversioonis, siis rääkis Gosselaar "huvitavast" suhtest, mis neil temaga oli.

"See on huvitav jah. Paljud inimesed ei mõista, et sa võid kellegagi koos aastaid töötada, olete väga lähedased, veedate terve hooaja filmides iga päeva koos ja siis kui kõik lõppeb, kaamerad enam ei tööta, suhted lihtsalt lagunevad," selgitas ta.

"Siin polegi muud põhjust, kui et elus juhtub nii mõndagi ja enne, kui sa arugi saad, on mitu aastat möödas ning ma arvan, et see juhtuski Dustini ja teiste näitlejate vahel," arvas Gosselaar.

"Oli kord aeg, kui ma ei suhelnud ("Päästja koolikella") näitlejatest kellegagi," ütles Gosselaar lõpetuseks ja lisas, et kui ta ükskord lõpetab oma praegu sarja "mixed-ish" võtted, siis ta lõpetab ka nendega läbikäimise.