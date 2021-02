Laura Põldvere elust Soomes: isegi juuste värvimise eest küsitakse 500 eurot

Laura on eluga Helsingis rahul, kuigi kogeb seal omajagu üllatusi. Näiteks on ta harjunud juukseid salongis värvima, kuid ühes sealses juuksuritöökojas öeldi hinnaks 500 eurot. "Vau!" suutis naine selle peale vaid imestada. Nüüd teab ta, et iluteenused on põhjanaabritel viis korda kallimad. Seepärast mõistab ta suurepäraselt, kui soomlased võtavad päeva või kaks ning tulevad Tallinnasse tarvilikke teenuseid tarbima.