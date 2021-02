Ongi kõik? Rebel Wilsoni suhe noorema mehega sai läbi

View this post on Instagram

"Ta on džentelmen, kellel on vanakooli kombed ja ta kohtleb teda väga hästi," ütles allikas ajakirjale People ning lisas, et Busch hoolib oma tervisest väga ning nad innustavad üksteist rohkem trenni tegema.

Varasemalt on Busch käinud tõsielustaari Adrienne Maloofiga, kes oli temast 28 aastat vanem. Kuigi Busch tegutseb ka ise ärimehena, siis tema peamine sissetulek ja rikkus tuleb sellest, et ta on firma Anheuser-Busch pärija. Antud ettevõtte toodab mitmeid maailmakuulsaid õllebrände, nende hulgas on näiteks Budweiser, Bud Light ja Stella Artois.