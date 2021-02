Prints Harry sai ajalehtedelt valeväidete tegemise eest kopsaka valuraha

Kaks artiklit väitsid nagu Harryl poleks merejalaväega pärast kuninglikest kohustustest loobumist kontakti olnud. Ülemkohtule antud avalduses sõnas printsi esindaja, et need väited on alusetud, valed ning laimavad. Harry kavatseb nüüd valuraha annetada Invictuse mängude fondile, lisas jurist, kirjutas BBC.

Prints otsustas Associated Newspapersi kohtusse kaevata kahe peaaegu identse artikli eest, mis kirjutati eelmise aasta oktoobris. Nende sõnul ei ole Harry olnud ei telefoni, kirja ega emaili teel mereväega ühenduses ajast, mil kuningliku pere liige aktsepteeris nende auliikme rolli möödunud aasta märtsis.

Harry advokaadi sõnul on ta teinud korduvaid katseid merejalaväge ja teisi sõjaväe sektoreid ka edaspidi aidata, seda isegi vaatamata sellele, et ta loobus kuningliku perega kaasnevast tseremoniaalisest rollist.