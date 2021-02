Eile õhtul tunnistas laulja Sissi ja tänavuse Eesti Laulu poolfinalist "Õhtu" saates, et tal on probleeme häälepaeltega ja tema osalemine ei ole 100 protsenti kindel.

Rohkem kui 12 tundi hiljem selgus, et ka ühe teise poolfinalisti esinemine on kahtluse all. Nimelt on teises poolfinaalis astuv Jüri Pootsmann tervislikel põhjustel kodusel ravil.