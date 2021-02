Kalle Sepp hülgas pealinna ja on ametlikult saarlane: maksud maksan nüüd siia

Ka kevadise eriolukorra aja veetis Kalle Saaremaal ega käinud mandril poolteist kuud. Nüüdseks on Kalle end ka Saaremaa elanikuks registreerinud. "Kuna kevadel pääsesin enne saarte sulgemist sinna üle noatera, siis sügisel registreerisin end Saaremaale, et ei korduks kevadine situatsioon, ehk kui saared lukku lähevad, kuskil midagi ei toimu ja ma ei saa sinna," selgitab Kalle.

"Maksud maksan nüüd Saaremaale ja võib öelda, et olen staatuselt enam kui suvesaarlane, kuigi kodu on mul jätkuvalt ka Tallinnas olemas." Pandeemiaga kukkus Kallele ootamatult sülle ka pikem puhkus, mida ta osava puutöömeistrina kasutas ära oma maakodu putitamiseks. Ümber õue ehitas ta uhke kõrge aia, milles loodusvaatluseks spetsiaalsed aknaavadki sees. Tööd jagub maja juures aga aastateks. "Plaane on palju, kuid esmalt tuleb ette võtta vee ja uue elektri majja vedamine," sõnab Kalle. Õnneks on tal tekkinud ka tööalast tegevust, sest Viru hotelli restorani Merineitsi menukad kabareeõhtud hakkavad taas peale. Sel nädalal võis aga Kallet näha koos Synne Valtriga juhtimas TV3 saadet "Duubel".