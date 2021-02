Kirsti Timmeri lapsed keelasid tal ühe kentsaka hobi ära: pidavat perversne olema

“Jah, lisakilodega pean ma võitlust. Kui neid on juba paar, mõjub see kohe enesetundele. Mida aasta edasi, seda raskem on neist millegipärast lahti saada," tunnistab ta, kuid lisab, et toitumiskavade järgijat temast ei saa. “Ühe päeva suudan vastu pidada ja ongi kõik. Olen proovinud ja nii on."