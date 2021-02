Alari Kivisaar avaldas enda ja Koit Toome isikliku saladuse: me oleme samast...

Alari Kivisaar avaldas salajase kiiksu, mida nii tema kui Koit Toome jagavad. Vestluse käigus õnnestus mõlemal teineteise kohta midagi õppida ja üllatuda. "Ma haaran kohe härjal sarvist, lubasin kuulajale, et paljastan sinu kohta ühe väga suure saladuse ja ühtlasi ka enda kohta, mis meil on üks ja see sama," alustas Alari suurejooneliselt.