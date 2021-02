Indrek Ojari paljastas teatri telgitagused: oleme nagu väike vaidlev perekond

"Me oleme oma garderoobikaaslastega nagu väike vaidlev perekond. Mulle tuli garderoobikaaslasi ka juurde, see vajab kohanemist ja harjumist. Nagu itaalia perekond me ei ole, me oleme ikkagi eestlaslikult leebed ja proovime üksteist mõista. Aga kõik me peame ise valima mööbli endal uude Salme garderoobi, mis on pisike ja ei ole nii mugav, kui võib olla seal Laial tänaval. Aga see kõik on elevust tekitav, vaheldust pakkuv ja tore," rääkis Ojari "Vikerhommikus".