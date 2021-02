Gerli Padar Lotte rollist: ma alguses ei teadnud, et sellest minu jaoks selline elumuutev asi tuleb

"Ega ma alguses ei teadnud, et sellest minu jaoks selline elumuutev asi tuleb, kui Paavo Nõgene pakkus mulle Lotte rolli. Aga see tõesti oli minu jaoks elumuutev," rääkis Padar.

"Käsi südamel võin öelda, et Lotte roll on teinud minust parema inimese. Iga kord, kui ma Lotteks kehastun, siis see headuse pisik kasvab minu sees veel ja veel, see on jube mõnus tunne," lisas ta.