Selle nädala alguses tunnistas näitleja Evan Rachel Wood , et inimene, keda ta on avalikult anonüümselt enda ründajaks nimetanud, on tegelikult tema endine elukaaslane Marilyn Manson . See vallandas süüdistustelaviini ning tuntud muusiku jõhkrutsemistest on nüüdseks julgenud rääkida ka mitmed teised naised.