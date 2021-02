KUUMAD KLÕPSUD | Need ei kata ju midagi! Madonna modellist tütar näitas imepisikestes bikiinides oma kurve

Lourdes on puhkamas koos poiss-sõbra Jonathan Pugliaga, kes ei tundunud häiritud mitmestest paparatsodest, kes nende rannapäeva usinalt pildistasid. Kuid väidetavalt segab noormeest hoopis oma tüdruksõbra kuulus ema, kes pidavat noorte ellu liialt sattuma. Ajakirja OK andmetel on Madonna pidevalt noorpaarile helistamas ning uurimas, mis nad teevad.