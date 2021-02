Mihkel Raud alkoholismist: eks ta on päris kindlasti geneetiline mul, sest mu isa oli alkohoolik

Mihkli sõnul oli tema ja ta vanemate tutvusringkonnas, kelle seas olid vaieldamatult ainult kultuuriinimesed, normaalne, et joodi alkoholi ja seda joodi palju. " Minu isa oli alkohoolik. Ta küll oli 11 kuud kaine, aga siis kuu aega jõi järjest ja eks ta on päris kindlasti geneetiline mul ja kuna minu isa on alkohoolik, siis ta kuidagi sedapidi tuli. Loomeinimesed Nõukogude ajal, elasid teatud surutises ja keegi ülearu õnnelikud ei olnud. Inimesed olid Nõukogude ajal palju rohkem täis ja minu kodus muidugi ma teadsin, mis on alkohol ja meil käisid seal igasuguseid tüüpe korterist läbi," paljastas mees, kellest sai Eesti roki suurkuju juba kaunis õrnas eas.