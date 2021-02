"Kallid kalorid" kolmas episood tõi esile vanad halvad mälestused: mul annab siiamaani see sarn tunda, mis vigaseks löödi

Muidu julge ja aktiivne Teele selgitas, et tegu on varasema traumaga, kui ta kakluses alla jäi. Hilisemas pihitoolis olukorda selgitades ei pidanud ta kaua vastu ja lahkus pisarates.

Kaalulangetussaates ei saa ka ilma trennita ning sel korral viis treeningu läbi Liina Randpere . Teele jaoks oli see kui õudusunenägu. Kui treener selgijates osalejatele, mis trenni tegema hakatakse, läksid naisel silmad märjaks. Ja hiljem, kui teised platsil aktiivselt trenni tegid, istus Teele üksinda puu all varjus.

Jaak aga ei näe, et oleks midagi halvasti teinud, nimetades paari viina ja veini kokteili "kosutavateks". Sidni leidis, et alkoholikülmikule ongi kõige suuremaks ohuks just Jaak.

Pihitoolis olnud Heleryle, Katile ja Adele jäi see silma. Helery tõi välja, et Jaak jälle joob. Ade aga võttis vabalt. "Las joob. Ise teab. Jumala savi. Ta on tema ise. Ju see viin mõjub talle niimoodi. Mina küll täna rohkem kooki ei söö," ütles ta.

Kaamerasalvestistest on näha, et muusik Jaak justkui oleks unustanud, et iga kapist võetud asi läheb raha maksma ning jõi ühe viinapitsi teise järel. Iga pitsiga vähenes auhinnafond 200 euro võrra. Enne, kui keegi arugi sai, oli summa langenud 4000 euro peale.

Selgus ka osalejatele mõeldud auhinnafond, mis on 5000 eurot. Kui esimesel päeval sukeldusid kõik osalejad agaralt külmkapisisu vähendama, siis pärast teadmist, et iga asi kapist vähendab summat, osalejad lõpetasid.

Eriti rängalt mõjus Randpere treening Teelele just tema juhendite järgi, kus ta kutsus osalejaid üles aktiivseid õhulööke tegema. Liina karjus: "Löö mulle näkku nüüd", "Selle tüdrukuga ei maksa ärplema minna" ja "Ta lööb sul lõualuu puruks" ning olukord Teele jaoks ei läinud sugugi paremaks. Valusad mälestused voolasid kui laviin Alpidest tema ellu tagasi.

Kuigi Teele üldse trenni kaasa ei teinud ning Ade jättis ka kiiresti pooleli, siis olid treeningu ajal aktiivsemad ikkagi naised. "Oli näha, et mõni mees oli liiga lahe koos naistega trenni teha. Või on see fassaad, mis inimene endale loob, et ta ei jõua," kommenteeris olukorda Liina Randpere.

Peale trenni tunnistasid Sidni ja Nele, et nemad küll kapist midagi ei taha ning lausa patt oleks sealt midagi võtta. Paljud osalejad kasutavad külmikuid vaid joogivee jahutamiseks.

Lõuna saabudes arutles elektrik Tarmo, et tema suppi süüa ei tahaks, mille järel Erik Orgu kõigile ka suppi pakkus.

Suur kaal on tihti seotud ka vaimsete probleemide ja emotsionaalse söömisega, seega on vaja ka psühholoogilist abi, et kaal alla saada. Selleks kutsuti saatesse holistiline toitumisnõustaja

Ingrid Joya Tsirel, kelle ülesandeks oli anda nõud, kuidas toiduga paremaid suhteid luua.

Osalejad võtsid "holistilise-haldja" küll kenasti vastu ja mõistsid tema jutu olulisust, kuid kui ta hakkas rääkima, et magusa ülesöömine võib tekkida sellest, et inimesel ei jätku elus armastust, siis Kati vaidles sellele vastu. Mingil hetkel kadus tal ka huvi räägitava vastu ning, nagu ta ise tunnistas, pool juttu läks kõrvust mööda.

Seevastu Teelel tekkisid külmavärinad ja kananahk tuli ihule. "Miljon erinevat tunnet tuli peale," sõnas ta.

Hilisema arutluse ajal mõistis Sidni, et on oma probleeme pidevalt varjanud ja ignoreerinud. "Ma olen alati olnud inimene, kellel on asjadest suva ja abi ei ole vaja, aga kui ta (Ingrid) hakkas seal nendest rääkima, siis taipasin, et ikka on," sõnas ta.

Päeva lõpus, kui osalejad läksid ühiselt Võrtsjärve äärde smuutisid jooma, lahkus muusik Jaak laagrist. Aga mitte selleks, et kogu ettevõtmine oli tal üle visanud, vaid ootamatult tuli esinemine peale.

Jaaku küll alguses tögati ja ei suudetud tema pidevalt rääkimist ära kuulata, kuid ta jättis siiski oma elava iseloomuga oma jälje maha ning osalejad tundsid tema lahkumise järel temast puudust.