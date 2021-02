Evelin Ilves otsustas Rohelistest lahkuda: ma ei saa toetada liikumist, mille osa liikmeid peab jutlusi uimastite legaliseerimisest

"Esiteks – ma ei pea õigeks kuuluda organisatsiooni, kus sa mitte midagi ei tee. Teiseks - ma tõesti ei saa toetada liikumist, mille osa liikmeid peab jutlusi uimastite legaliseerimisest. Tõsi, alkohol on samuti uimasti ning nikotiin ja teised sigarettides leiduvad ained tervistkahjustavad mürgid, mis vabalt poelettidel saada, kuid ajaloo ümberpööramine pole minu missioon ja nende küsimustega saan ma arstitoolil istudes piisavalt tegeleda. Eriti just meditsiini tagasi pöördumine on mu taluvuse mistahes narkootikumide kõigile kättesaadavaks tegemise osas nullini kahandanud," selgitab ta.