Kimi ja Kanye lahkuminek on võtnud uue pöörde: tõsielustaar ei räägi räppariga enam sõnagi!

"Kim ja Kanye jätkuvalt elavad oma elusid teineteisest eemal. Nende vahel pole üldse kontakti olnud," ütles lähedane allikas People'ile. Väljaande Page Six andmetel on viimastel aastatel moeloojana tegutsenud Kanye pakkinud kokku ka oma 500 paari jalanõusid ning need perekonna Calabasase kodust ära viinud.

Väidetavalt on Kim, kes on mitu aastat isesesivalt juurat õppinud, vaikselt koostanud plaane lahutuseks, kuid pabereid pole kumbki osapool siiani sisse andnud.

Paar abiellus 2014. aastal Itaalias ning neil on neli ühist last, kellest noorim on alles aastane. Väidetavalt kajastatakse nende lahutust tõsieluseriaali "Keeping Up With The Kardashians" viimases hooajas, mis õige pea teleekraanidele jõuab.