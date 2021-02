Trummar Marko Atso hinnalisest plaadikogust: mul on autogrammide ja pühendustega plaate 600 ringis

"Mul on autogrammide ja pühendustega plaate 600 ringis. Need, mille olen raaminud ja välja pannud, on rariteetsemad. Näiteks Motörheadi ja samuti meie hulgast lahkunud Pantera liikmete, kidramees Dimebag Darrelli ja trummar Vinnie Pauli autogrammid. Või Type O Negative`i mehe Peter Steele`i autogrammiga plaat "Bloody Kisses". Samuti ansambli Bathory laulja Boss Guorthoni autogramm plaadil. Need plaadid on hindamatud praegu."