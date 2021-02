Plaadifirma loobus karmi rikkumise järel USA suurima kantrilaulja teenetest

Morgan on intsidendi eest vabandanud. "Mul on häbi ja ma vabandan. Ma kasutasin sobimatut ja lubamatut rassilist solvangut ning soovin, et saaksin selle tagasi võtta. Ei ole mingit õigustust kunagi selliseid sõnu kasutada. Tahan siiralt sõna kasutamise eest vabandada. Tahan tulevikus teha paremini," ütles ta.

Wallen, kelle karjäär algas tänu USA versioonile "The Voice", on praegu üks suurimaid kantristaare Ühendriikides. Tema viimane plaat "Dangerous: The Double Album" on kolm nädalat olnud Billboardi kantrimuusika edetabeli tipus. Samal kohal, kuhu on jõudnud ka tema viimased neli singlit.