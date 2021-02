Lõbustuspark kaebas Taylor Swift albumi nime pärast kohtusse. Laulja esindaja: see on teile võimalus end reklaamida

Lõbustuspargi omaniku sõnul on Swifti uus album tekitanud paljudes segadust ega need kaks pole omavahel seotud. Utah osariigis asuva pargi veebisaidi liiklus muutus nädal pärast albumi avaldamist kordades suuremaks, vahendas BBC.

Swifti advokaadid aga ütlevad, et kohtuasjaks pole mingit alust. Nad kirjutasid kohtule saadetud kirjas: "Te ei ole sellest midagi rahaliselt kaotanud ja olete korduvalt avalikult öelnud, et preili Swifti albumi avaldamine annab teile võimaluse enda raskustesse sattunud parki reklaamida."

Kirjas öeldi ka, et kohtuhagi on lihtsameelne ning vastutustundetu.

Aga teemapargi omanikud, kes nõuavad läbi kohtu miljoneid dollareid kahjutasu, ütlesid, et kaubamärk kuulub neile ning laulja rikkus seda, kui hakkas müüma albumiga seotud fänninänni.

Utah ringkonnakohtule esitatud hagis ütlesid 2018. aastal avatud teemapargi omanikud, et nad on sellele kulutanud miljoneid. Detsembris kirjutasid nad Swifti juriidilisele meeskonnale, et arutada mõistlike kaubamärgist loobumise tingimusi.