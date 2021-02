Koit Toome ütles ei, aga Peeter Oja oleks "jah" öelnud: seda pulli te ei oleks tahtnud näha!

Peeter Oja andis enda mõttekäigust teada Facebookis, öeldes, et Eesti rahvas peaks olema õnnelik, et talle ministriks saamise võimalust ei pakutud.

"Kahjuks on mul rumal harjumus võõraid numbreid mitte vastu võtta (kuigi on olnud ka erandeid). Ma kahtlustan, et üheks vastu võtmata kõneks jäi ka Tanel Kiige oma. Ma oleks kindlalt öelnud "jah". Oi, poisid-tüdrukud, seda pulli te ei oleks tahtnud näha, mis siis oleks Eesti kultuurimaastikul toimuma hakanud. Nii mõnigi muuseumi vokk ja kapp oleks ühte heitnud, nii mõnigi tants oleks etenduskunstist unistama jäänudki ja nii mõnigi teater oleks keldrist harjakappi tõstetud. Jah, meie rahvast on (vaatamata raskustele) siiski ka saatuse poolt hoitud," andis Oja sotsiaalmeedias teada.