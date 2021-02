Piret Kalda: mõned rollid on mul oma hääle tõttu saamata jäänud

"Pigem mul on hääle pärast jäänud saamata mingeid asju. Ka mu armas õpetaja Kalju Komissarov võis vahel öelda, et hääl on sul nagu tite peer, mis tähendas, et see on nõrk, sellega tuleb tööd teha ja see on täiesti õige. Väikseid piiksujaid ei viitsi ju kuulata, hääles peab olema mingi power sees," rääkis Kalda "Vikerhommikus", lisades, et Komissaarovi kommentaar tegi teda küll murelikuks, kuid pahameelt ei valmistanud, sest kool ongi koht, kus õppida ja paremaks saada.