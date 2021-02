Egert Milder tunnistab, et tema jaoks on sel aastal Eesti Laulul osalemine väga raske: sellega tuleb väga palju tööd teha

"Praegusel ajal peab läbi kaamera jõudma inimeste südametesse, see on väga suur katsumus ja sellega tuleb väga palju tööd teha," rääkis Milder. "Minu jaoks on see väga raske, sest publiku energia on see, mis teeb adrenaliinist midagi suuremat, seda on keeruline kirjeldada. See kolm minutit läheb kiirelt ja see on kõige nauditavam asi. Aga kui ainult kaamera objektiivist läbi mõelda sinna taha 100 000 inimest... See nõuab natuke rohkem kujutlusvõimet."