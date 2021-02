Neeme on pikemalt elanud Moskvas, Torontos, Washingtonis ja New Yorgis – viimases lausa kakskümmend aastat. Ta elu ei ole olnud ainult lust ja lillepidu ning glamuursed ja stiilsed peod, on olnud ka karmi üksindust ja ületöötamist, mis viisid läbipõlemiseni. Maailma Eestiga ühendanud mees ei olnud ühel hetkel enam iseendaga ühenduses. Nüüd on Neeme aga tagasi tippvormis.