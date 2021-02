Donald Trump astus näitlejate ametiühingust välja: te ei ole minu jaoks midagi teinud!

Kui Ameerika filminäitlejate ametiühingu (SAG) distsiplinaarkomisjon asus Trumpi uurima, tuues põhjenduseks Kapitooliumi sissetungi, otsustas endine president ühingust välja astuda. "Keda huvitab?" kirjutas Trump ühingule ja lisas, et nad ei ole tema jaoks niikuinii midagi teinud, vahendas BBC.

Trump on mänginud mitmes filmis nagu "Üksinda kodus 2" ja "Zoolander". Lisaks oli ta pikalt telesaate "Apprentice" saatejuht.

Eelmine kuu otsustas filminäitlejate ametiühing hakata uurima, mida teha seoses Trumpiga, kellel oli mängida oma roll 6. jaanuaril toiminud Kapitooliumi sissetungis. Viis inimest suri ja kümned said Trumpi toetavas rünnakus vigastada.

"Donald Trump ründas väärtuseid, mida see ühing tähtsaks peab - demokraatia, tõde ja austus erinevatest rassidest ja usulistes gruppides ameeriklaste vastu ning vaba ajakirjanduse puutumatuse vastu," sõnas ühingu president Gabrielle Carteris.

Ühing jagas oma veebisaidil täies mahus Trumpi avaldust, mis oli suunatud selle presidendile, endisele "Beverly Hills 90210" tähele. "Kirjutan seoses teie niinimetatud distsiplinaarkomisjoni koosolekuga minu liikmesus lõpetada. Keda huvitab? Kuigi ma ei ole tuttav sinu tööga, siis ma olen väga uhke enda näitlejatöö üle filmides "Üksinda kodus 2", "Zoolander" ja "Wall Street: raha ei maga" ning telesaadetes "The Fresh Prince Of Bel-Air", "Saturday Night Live" ja ühes edukamas saates läbi aegade "The Apprentice".