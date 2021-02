VIDEO | Tondit Nõukogude Eestiks nimetanud reisivlogija avastab idapiiri: Sillamäele jõudes ootas teda ees üllatus

Briti päritolu Benjamin Rich on oma tuntud juutuubi video poolest, kus ta armastab külastada just endise Nõukogude Liidu maid. Oma vlogikanalil on ta sattunud Eestisse. Kui ta alguses vaatas Tallinnas ringi, siis nüüd võttis ta ette rongiteekonna Jõhvi, et seal edasi Sillamäele minna.